In zwei Runden zum Minigolf-Titel in Nördlingen

Wenn im Spätsommer die Minigolf-Anlage am Berger Tor auffällig gut besucht ist und das Zielspiel mit Schläger und Kugel besonders eifrig geübt wird, dann hat das seinen besonderen Grund: Die Nördlinger Stadtmeisterschaft im Minigolf steht an. Am kommenden Freitag ab 18 Uhr (Treffpunkt zur Vorbesprechung ist um 17 Uhr) findet bereits die neunte Auflage der "Pirates Open" statt.

Pirates Open 2022: So wird der Champion gekürt

Die Organisatoren vom Café Berger Tor und von den "Fladen-Piraten" werden ein volles Feld auf den 18 Bahnen begrüßen dürfen. 72 Starterinnen und Starter haben sich vorangemeldet, was Kurzentschlossene nicht davon abhalten sollte, um 17 Uhr vorbeizuschauen, denn die eine oder andere Absage gibt es erfahrungsgemäß immer. Nach dem ersten Durchgang folgt der sogenannte "Cut", und ein Teil des Feldes scheidet aus, während die Besten in der zweiten (aus den verschiedensten Gründen schwierigeren) Nacht-Runde den neuen Champion küren.

Titelverteidiger ist Daniel Sandmeier, der im Vorjahr mit 62 Schlägen in den zwei Runden das bislang beste Ergebnis aller Nördlinger Stadtmeisterschaften erzielte. Er ist genauso wieder am Start wie der Champion von 2020, Christian Friedrich. Auch die Bundesliga-Basketballerinnen der Nördlinger Angels nutzen das stets launige Turnier erneut mit einer größeren Gruppe zu einer Teambuilding-Maßnahme.

Zwei DJs sorgen auf der Minigolf- und Boule-Anlage für den guten Ton, das Team vom Café Berger Tor und die Fladen-Piraten für Verpflegung und kühle Getränke. Wenn auch das Wetter mitspielt, steht einem unterhaltsamen Abend wohl nichts im Wege.