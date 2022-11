Johannes Moesus dirigiert im Genosaal

Plus Das Concilium Musicum Wien gastiert in Nördlingen. Mit dabei ist ein Countertenor. Der bekommt vom Publikum viel Applaus.

Der Genosaal hat seine Bewährungsprobe bestanden: Das 16-köpfige Concilium Musicum Wien mit dem Solisten Christoph Angerer, Countertenor Armin Gramer und Dirigent Johannes Moesus verwandelten den Saal erstmalig in eine kleine Konzerthalle, deren gute Akustik manch Kenner verblüffte. Das Ensemble überzeugte nicht nur mit hohem Können, überspringender Spielfreude, sondern auch mit absoluter Nahbarkeit.