Jubiläumskonzert: Stadtjazzerey begeistert im Klösterle

Plus Seit 30 Jahren gibt es die Band bereits. Im Stadtsaal Nördlingen spielt sie mit Freunden. Die Besucher sind so begeistert, dass ihnen eine Zugabe nicht reicht.

Es geschah Ende Mai 2022, als sich die acht ehrwürdigen Herren der Nördlinger Stadtjazzerey mit einem Doppelkonzert im Klösterle zum 30. Bandjubiläum feiern ließen. Damals als Dixie-Besetzung mit den Newcomern der Swinging Jangos als Anheizer im Gepäck. Der Big-Band-Geburtstag wurde jetzt in großer Besetzung gefeiert: „Nördlinger Stadtjazzerey and Friends“.