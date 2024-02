Jugendlicher in Nördlingen mit Cannabis erwischt

Polizisten stellen bei vier Jugendlichen in Nördlingen Cannabisgeruch fest. Bei einem jungen Mann bestätigt sich der Verdacht – ihm droht eine Anzeige.

Ein Jugendlicher ist am Mittwoch in Nördlingen mit Cannabis erwischt worden. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten die Polizisten gegen 13.30 Uhr eine Gruppe Jugendlicher am Nördlinger Karl-Schlierf-Platz, weil sie Cannabisgeruch wahrgenommen hatten.

Dabei fanden die Polizisten bei einem der vier Jugendlichen eine geringe Menge Cannabis. Diese wurde sofort sichergestellt – dem jungen Mann droht eine Anzeige. (AZ)