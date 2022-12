Junge Sängerin aus Nördlingen dreht Musikvideo auf dem Weihnachtsmarkt

Für die erhoffte Karriere dreht Cheyenne Lehmann aus Nördlingen ein Musikvideo. Mit weißem Pelzcape und Glitzerkleid ist sie in der Altstadt zu sehen.

Sie wäre nicht die erste Künstlerin, die für ihre erhoffte Karriere alles gibt. Cheyenne Lehmann, die 22-jährige Sängerin aus Nördlingen, fror vergangenen Samstagabend schon etwas, als sie zwar mit weißem Pelzcape, aber ansonsten im Glitzerkleid nicht eben winterlich bekleidet, am Karussell einige Szenen für ihr neues Musikvideo drehte.

Die „Sängerin aus Leidenschaft“, wie sie selbst von sich sagt, betont, dass sie stolz auf ihre Stadt ist und darauf, woher sie kommt. Deshalb wollte sie ihr neues Video zum Song „Weihnachtskind“ (Geburtstag hat sie am Zweiten Weihnachtsfeiertag) unbedingt auf dem Nördlinger Weihnachtsmarkt drehen.

In dem in Nördlingen gedrehten Video geht es um den Weihnachtsmann

Auf die Frage, worum es in dem Film denn gehe, hält sie sich bedeckt. Nur so viel: Es geht um den Weihnachtsmann. Auch den Hinweis, dass sie doch hier eher die Weihnachtsfrau sei, lässt sie mit einem wissenden Lächeln unbeantwortet: „Warten Sie es ab, am 6. Dezember wird das Video auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen und dann erfahren Sie alles“.

Cheyenne Lehmann dreht auf dem Weihnachtsmarkt ihr neues Musikvideo. Foto: Peter Urban

Natürlich bleibt ihre Aktion auf dem am Samstagabend noch stark frequentierten Weihnachtsmarkt nicht unbemerkt. Passanten stupsen sich an und reden darüber, manche tuscheln miteinander und zeigen auf den ungewöhnlichen Aufzug der Sängerin. Doch die meisten bleiben einfach stehen, sehen zu, was passiert und sind überrascht, dass der Dreh immer wieder abgebrochen wird und der Playback-Gesang, nach dem Cheyenne ihre Lippen bewegt, wieder von vorne aus dem kleinen Lautsprecher dröhnt. Vor allem Kinder sind fasziniert und fragen sogar nach, was sie denn hier mache und auch, „ob sie denn schon berühmt sei.“

Sängerin veröffentlicht Lieder auf Youtube im Internet

Das verneint Cheyenne Lehmann bescheiden und erklärt, dass sie sich erst seit drei Jahren traut, öffentlich zu singen und seitdem einige Videos auf ihren YouTube-Kanal hochgeladen hat: „Und auch auf allen bekannten Streaming-Plattformen kann man mich hören. Ich freue mich, wenn es den Leuten gefällt.“ Bisher hat sie „nur“ etwas über 400 Abonnenten und ihre fünf Videos wurden ein paar tausend Male geklickt. Aber das kann sich ja mit dem Weihnachtsmann-Song ändern.

Das zumindest hofft die Sängerin, die alle ihre Texte selbst schreibt und auch die Ideen für die Videos selbst kreiert. Um sich herum hat sie Familie und Freunde, die sie unterstützen. Im richtigen Leben arbeitet die gelernte Verkäuferin als Produktionshelferin im 3-Schicht-Betrieb und finanziert damit natürlich auch ein Stück weit ihr anspruchsvolles Hobby. Das sie nur allzu gerne zum Beruf machen will. Vielleicht ist ihr der Weihnachtsmann ja gut gesinnt und erfüllt ihr diesen Wunsch. Die Zeit für Geschenke ist ja gerade erst angebrochen.