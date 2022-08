Nördlingen

vor 23 Min.

Kein Plan: Bahnfahrer stranden nach Zug-Entgleisung in Nördlingen

In Nördlingen stranden derzeit viele Reisende, die nach Donauwörth oder Bopfingen fahren wollen.

Plus Nach dem Eisenbahn-Unfall in Nördlingen am Mittwoch ist ein Busnotverkehr zwischen Bopfingen und Harburg eingerichtet. Nur weiß niemand, wann die Busse fahren.

Von Dominik Durner

Am Bahnhof in Nördlingen sorgt die Zug-Entgleisung weiter für Chaos. Für die gesperrte Bahnstrecke ist zwar ein stündlicher Busnotverkehr eingerichtet, allerdings ohne Auskunft über Abfahrtszeiten. Die Folge: Regelmäßig stranden orientierungslose Reisende, die nach Donauwörth oder Bopfingen fahren wollen und dem regulären Fahrplan folgen.

