Krimi-Komödie bietet ein raffiniertes Katz-und-Maus-Spiel

Die Krimi-Komödie „Ein gemeiner Trick“ wird in Nördlingen gezeigt. Regie führt die bekannte Schauspielerin Marion Kracht. Es bleibt spannend bis zum Schluss.

Eines haben der simpel gestrickte Vorabend-Krimi und der ausgeklügelte Hercule-Poirot-Film gemeinsam: Sie wollen den Zuschauer zwar zu Mutmaßungen verleiten, ihn jedoch bis zum letzten Moment fesseln. Auf die Spitze trieb dies die Kriminal-Komödie „Ein gemeiner Trick“, die im Rahmen des Theaterprogramms der Stadt Nördlingen im Klösterle zur Aufführung kam und die buchstäblich Spannung bis zur letzten Sekunde bot.

Im Mittelpunkt des Drei-Personen-Stücks steht die erfolgreiche und wohlhabende Schmuck-Designerin Camille (Ulrike Frank), die zwar altersmäßig „ein wenig über die erste Jugendblüte hinaus“ ist, sich aber gerne One-Night-Stands mit jüngeren Liebhabern gönnt. Doch als sie diesmal den attraktiven Billy (Lukas Sauer) nach dem Tête-à-Tête höflich, aber bestimmt wieder loswerden will, lässt sich dieser nicht so leicht abschütteln. Denn offenbar hat Billy das erotische Treffen akribisch geplant und versucht Camille zu erpressen („Ich will einfach reich sein“). Auch der herbeigerufene Wachmann Ted (Carsten Hayes) bringt keine Hilfe, denn er erweist sich als Billy’s Komplize. Die beiden bringen Camille in ihre Gewalt und durchforsten die Wohnung, doch steht plötzlich die große Frage im Raum: „Was will der kühl kalkulierende Billy wirklich?“

Marion Kracht mit viel Liebe zum Detail

„Ein gemeiner Trick“ ist das Regiedebüt der bekannten Schauspielerin und Autorin Marion Kracht. Mit viel Liebe zum Detail (stylischer Loft als Bühnenbild: Anja Furthmann) hat sie das Stück des Autors David Foley für das Tourneetheater Tourerleben stimmig in Szene gesetzt. Bemerkenswert sind die ausgefeilten und spritzigen Dialoge, welche den drei Schauspielern viel abverlangen. Dabei überzeugen Lukas Sauer als smarter und gerissener Loverboy und Carsten Hayes als sympathischer Einfaltspinsel ebenso wie Ulrike Frank, die gekonnt zwischen cooler Business-Lady und vom Schicksal gebeutelter Frau pendelt. Reichlich Situationskomik (penibles Kleiderfalten und blutiges Handtuch) und schwarzer Humor (Leiche im Koffer) sorgen für viele Lacher im Publikum.

Auch wenn es im ersten Teil noch einige Längen bei der Handlung gibt, werden im zweiten Teil nochmal alle Register gezogen, die das Genre hergibt. Denn es wird tief gegraben in Camilles Vergangenheit, wobei sich ein heißbegehrter, aber unauffindbarer „geheimer Gegenstand“ als unfassbar teurer Smaragdstern erweist. Hinzu kommen ein formidabler Versicherungsbetrug, eine unglückliche Ehe, eine ungewollte Schwangerschaft, verzwickte Verwandtschaftsverhältnisse, Erpressung, Mord und Totschlag. Zudem wechseln die Machtverhältnisse innerhalb des Trios fast im Minutentakt, jeder hält mal die Pistole in der Hand.

"Der gemeine Trick" ist ein fein konstruiertes Kriminalstück

Die rund 300 Besucher im Klösterle sind also permanent gefordert, sich die vielen Puzzleteile richtig zusammenzusetzen. Doch es lohnt sich, denn „Ein gemeiner Trick“ ist ein fein konstruiertes Kriminalstück, dessen viele kleine Knoten erst nach und nach entwirrt werden müssen, bis sie ganz am Ende ein nachvollziehbares Gesamtbild ergeben. Das Nördlinger Publikum fand Spaß und Gefallen an der diesem raffinierten Katz-und-Maus-Spiel und verabschiedete das erstklassig aufspielende Ensemble mit reichlich Applaus und zahlreichen Vorhängen.