Nördlingen

vor 47 Min.

Ladendetektiv verhindert in Nördlingen mehrere Diebstähle

In Nördlingen verhindert am Montag ein Ladendetektiv unter anderem, dass Kosmetikartikel aus einem Verbrauchermarkt gestohlen werden.

In einem Verbrauchermarkt in Nördlingen versuchen am Montag mehrere Personen unter anderem Kosmetikartikel zu stehlen. Ein Ladendetektiv verhindert das.

Ein Ladendetektiv hat in Nördlingen am Montag drei unabhängige Diebstähle in einem Verbrauchermarkt in der Raiffeisenstraße verhindert. Ein 29-Jähriger steckte etwa diverse Bekleidungsstücke im Wert von circa 18 Euro in seine Taschen, ohne sie an der Kasse zu zahlen. Ladendiebstahl in Nördlingen: Detektiv greift ein Zwei Jugendliche im Alter von 13 Jahren und 14 Jahren wollten gemeinsam eine etwa 20 Euro teure Musikbox stehlen. Wenig später entwendeten laut Polizei zudem zwei Jugendliche im Alter von 15 Jahren und 16 Jahren Kosmetikartikel im Wert von ungefähr 14 Euro. Gegen alle Personen wurde Anzeige erstattet. Außerdem wurden die Eltern der Jugendlichen informiert. (AZ)

Themen folgen