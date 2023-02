Lassen Sie uns über die Rieser Nachrichten von morgen sprechen

Am ersten Dienstag des Monats wird der Journalismus im Ries aus einer neuen Perspektive beleuchtet. Kommen auch Sie zum neuen RN-Zeitungsstammtisch.

Warum berichten wir, wie wir berichten? Wie verändert sich der Journalismus? Wie gehen die Rieser Nachrichten im 75. Jahr ihres Bestehens mit dem Wandel in der Zeitungslandschaft um? Über all das, aber auch über lokale Themen wollen wir mit Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, künftig wiederholt in lockerer Atmosphäre sprechen.

RN-Zeitungsstammtisch an jedem ersten Dienstag im Monat

Beim RN-Zeitungsstammtisch an jedem ersten Dienstag im Monat soll es nämlich vor allem um die Rieser Nachrichten gehen, digital und in gedruckter Form – und wer könnte darüber besser Auskunft geben als Sie? Die Runde findet im Wirtshaus Wengers Brettl in Nördlingen statt. Sobald es draußen warm ist, soll der RN-Zeitungsstammtisch allerdings auch zu Ihnen kommen. Im blauen RN-Mobil fahren wir hinaus in die Dörfer. Sie haben einen konkreten Vorschlag für unser RN-Mobil? Schreiben Sie uns gern, warum wir in Ihren Ort kommen sollen, per E-Mail an redaktion@rieser-nachrichten.de oder rufen Sie uns unter Telefon 09081/83256 an.

Wenn Sie direkt beim ersten RN-Stammtisch dabei sein wollen, dann folgen Sie unserem Aufruf zum ersten Treffen am Dienstag, 7. März, um 18.30 Uhr zu Wengers Brettl in der Löpsinger Straße ganz unverbindlich. Und selbstverständlich beantworten wir auch Ihre Fragen zu den Rieser Nachrichten. Weitere Termine sind Dienstag, 4. April, und Dienstag, 2. Mai.

Bei unserem Treffen wollen wir nicht nur über brisante Debatten sprechen, sondern auch Sie als Leserin und Leser kennenlernen. Lesen Sie die gedruckte Zeitung ganz klassisch am Frühstückstisch? Stöbern Sie bereits durch die Abendausgabe im E-Paper? Oder gehören Sie eher zu denjenigen, die über die App und die sozialen Medien das Nachrichtengeschehen im Ries verfolgen?

Ihre Redaktion der Rieser Nachrichten.