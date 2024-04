Mann fährt übermüdet in den Straßengraben: über 25.000 Euro Schaden

Ein Mann fährt in Nördlingen über einen Wegweiser und gegen eine Straßenlaterne. Jetzt wird gegen den 20-Jährigen ermittelt.

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer ist am Mittwoch gegen 18.20 Uhr alleinbeteiligt in Nördlingen von der Fahrbahn abgekommen, als er den Inneren Ring in Richtung Stadtmitte befuhr. Der junge Mann überfuhr hierbei nach Angaben der Polizei einen Wegweiser und eine Straßenlaterne, sodass ein Sachschaden in Höhe von rund 27.500 Euro entstand. Der Fahrer sei nach eigenen Angaben übermüdet gewesen. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (AZ)