Mann will Laterne anschließen und erhält einen Stromschlag

Ein 25-jähriger Angestellter einer Elektrofirma ist am Mittwoch in der Hofer Straße verletzt worden. Der Mann wollte eine Straßenlaterne an das Stromnetz eines Verbrauchermarktes anschließen, das Stromnetz des Geschäftes wurde dazu abgeschaltet. Allerdings war nach Angaben der Polizei das angeschlossene Kabel der Laterne an einem bislang unbekannten Stromnetz angeschlossen, sodass dieses unter Spannung war, als der Angestellte nach dem Kabel griff. Hierbei erlitt er einen Stromschlag und musste sofort ärztlich versorgt werden. (AZ)