Nördlingen

vor 19 Min.

Margot Käßmann plaudert in Meyers Keller über mehr als nur Gott

Beim Salongespräch in Meyers Keller (von links): Jockl Kaiser, Margot Käßmann und Moderator Peter Urban.

Plus Margot Käßmann war bei Jockl Kaisers Salongesprächen zu Gast. Sie schilderte, was die Kirche besser machen könnte und ihre Meinung zu Waffenlieferungen.

Von Peter Urban

So soll es aus Sicht von Jockl Kaiser bei den Salongesprächen in Meyers Keller sein: Man setzt sich bei einem guten Essen zusammen, redet, hört zu, tauscht Meinungen aus, sagt natürlich auch seine Meinung. Man respektiert die Ansichten des oder der anderen, versucht bestenfalls sogar, den Blickwinkel des Gegenüber zu akzeptieren. So geschehen vergangene Woche bei einem weiteren sogenannten Salongespräch, dieses Mal mit einer der Theologinnen Deutschlands, Dr. Margot Käßmann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen