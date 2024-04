Nördlingen

vor 17 Min.

Marion Stach eröffnet in Nördlingen ein Pilates-Studio

Plus Ab Herbst sollen Männer und Frauen im Kraterforum Pilates-Stunden nehmen können. Es ist das erste Studio dieser Art im Ries.

Von Verena Wengert

Nicht nur im Ries hat sich Marion Stach als Pilates-Trainerin bislang einen Namen gemacht. Ihr Training wird sogar in München wahrgenommen, wo sie sich in mehr als 900 Stunden hat ausbilden lassen. In Nördlingen gibt sie Kurse im Fitnessstudio Fit For Life und über die Rieser Volkshochschule. Und wenn alles läuft wie vorgesehen, kann sie ab Herbst ihr eigenes Pilates-Studio in Nördlingen betreiben. Ihre Freude darüber kann sie nicht verbergen, immerhin erfüllt sie sich damit einen Traum.

Im Kraterforum in Nördlingen, dem inzwischen weitreichend umgebauten früheren Betriebsgelände der Schwaben Präzision, werden die Räume für ihre Firma "Intense Pilates" derzeit errichtet. Künftig will sie auf den rund 90 Quadratmetern im hinteren Obergeschoss nicht nur Pilates auf Matten, sondern auch Pilates an Geräten anbieten, wozu unter vielen anderen das Reformer-Pilates zählt. Dabei handelt es sich um ein großes Gerät, an dem man statische und dynamische Bewegungen ausführen kann. Der Deutsche Pilates Verband vergleicht die Form mit einem schmalen Bettrahmen, in den ein Schlitten integriert ist. Ein anderes Gerät ist, wie das Bild zeigt, der sogenannte "Wunda Chair".

