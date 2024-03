Marktplatz in Nördlingen ist ab Ostermontag für Autos gesperrt

Ab dem 1. April gilt in Nördlingen wieder die Sommerregelung. Von Montag bis Freitag gibt es aber die Chance für Anlieferer, doch auf den Marktplatz zu fahren.

Fußgängerinnen und Fußgänger haben ab Ostermontag, 1. April, wieder Vorrang auf dem Nördlinger Marktplatz. Bis zum 3. Oktober wird die Innere Baldinger Straße durch das Hochfahren der elektrischen Poller gesperrt. Für Anlieferungen wird ein Zeitfenster werktags – außer samstags – von 8 Uhr bis 11 Uhr festgelegt, in dem die Zufahrt zum Marktplatz gestattet ist. In der Zeit, in der die Poller den Marktplatz als Fußgängerzone sichern, erreichen Anwohnerinnen und Anwohner sowie Berechtigte ihre Anwesen über die Luckengasse. (AZ)