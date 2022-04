Für das Ausflugslokal Alte Bürg gibt es bereits mehrere Interessenten

Plus Die Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen haben die Alte Bürg zum Verkauf ausgeschrieben. Pächterin Tanja Simovic bedauert das sehr. Wie es jetzt weitergeht.

"Sind Sie die Neuen hier?" Es sind Fragen wie diese, die Tanja Simovic derzeit beantworten muss. Dabei feiert die Pächterin der Alten Bürg in diesem Jahr sogar ein Jubiläum: Im Mai vor zehn Jahren hat sie die Ausflugsgaststätte übernommen. Dass Besucher solche Fragen stellen, hat auch etwas mit einer Anzeige im überregionalen Teil unserer Zeitung zu tun.