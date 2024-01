Mit VHS und RN die Seele für den guten Zweck baumeln lassen

Rieser Volkshochschule und Rieser Nachrichten bieten Ende Februar in Nördlingen eine Woche lang Veranstaltungen für den guten Zweck an, die Licht und Wärme bringen sollen.

Die Sehnsucht nach der Sonne ist groß. Weihnachten mit all den schönen Lichtspielen ist lange her, der Frühling doch noch recht weit weg - meistens zumindest. Um trotzdem Licht und Wärme in den zweiten Monat dieses jungen Jahres zu bringen, veranstalten die VHS Nördlingen und die Rieser Nachrichten zusammen das Projekt "Sonne im Februar". Eine Woche lang finden zwischen dem 23. Februar und dem 1. März Veranstaltungen in Nördlingen statt, die Licht und Wärme bringen sollen und bei denen Sie die Seele baumeln lassen können. Die Kurs-Einnahmen werden allesamt für den guten Zweck gespendet: Davon profitieren die Nördlinger Hilfe in Not und die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Doppelt gut also!

Projekt "Sonne im Februar": Gutes für den guten Zweck

Das Programm für diese besondere Woche wurde exklusiv zusammengestellt. Was könnte beispielsweise mehr Licht und Wärme bringen, als der Weg zur Sonne selbst? Natürlich nicht wortwörtlich gemeint, doch bei einer Sonnenaufgangstour auf den Daniel oder den Goldberg kommt man dem ganzen Unterfangen schon recht nahe. Selbst wenn sich die Sonne an solch einem Tag nicht zeigt, was im Februar nicht ganz auszuschließen ist, die Magie einer solchen Tour reicht aus, um dennoch mit viel Energie in den Alltag zurückzukehren.

Eine andere Möglichkeit, um Rieserinnen und Rieser mit der nötigen Portion Wärme zu versorgen, sind leckere Rezepte und Bewegungseinheiten. Freuen Sie sich also auf Kochkurse, die zum Seelenwärmer werden und viele weitere tolle Angebote wie Entspannungstrance, Pilates und Zumba.

Anmeldungen zu "Sonne im Februar" in Nördlingen sind bald möglich

Sobald die Anmeldephase für "Sonne im Februar" in den kommenden Tagen beginnt und auf der Homepage der Rieser Volkshochschule freigeschaltet ist, gibt es weitere Informationen. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer und viele Spenden für die Nördlinger Hilfe in Not und die Karte der Not.