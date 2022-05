Müller-Statue: Schlechtester Ort wäre vor der Stadtbibliothek in Nördlingen

Plus Rudolf Backof sammelt Unterschriften für ein Bürgerbegehren. RN-Redaktionsleiterin Martina Bachmann meint: Der Standort, den er vorschlägt, ist nicht geeignet.

Bei der Diskussion um den Standort für die Gerd-Müller-Statue in Nördlingen lassen sich zwei Dinge beobachten: Erstens muss der spätere Fußball-Weltstar zu Jugendzeiten äußerst beliebt gewesen sein - angesichts der Vielzahl von Freunden, die sich als solche outen und äußern. Und zweitens wird es wohl keinen Standort für sein Denkmal geben, mit dem tatsächlich alle Bürgerinnen und Bürger einverstanden sind. Der, für den Rudolf Backof derzeit Unterschriften sammelt, ist allerdings der mit Abstand am ungeeignetste.