Nördlingen investiert 825.000 Euro in neuen Radweg

Die Stadt Nördlingen will in Radwege investieren. Unter anderem soll eine neue Verbindung von Pfäfflingen nach Grosselfingen gebaut werden.

Die Stadt Nördlingen will viel Geld für den Bau von Radwegen in die Hand nehmen. Im Zuge dessen versucht sie, so viel Fördermittel wie möglich vom Freistaat Bayern zu bekommen. Das gilt sowohl für den Lückenschluss zwischen der Flurgrenze des Marktes Wallerstein und Löpsingen, als auch für den Abschnitt von Pfäfflingen nach Deiningen.

Laut Kämmerer Bernhard Kugler stehen in einem neu aufgelegten Zuschussprogramm „Radoffensive Klimaland Bayern“ zehn Millionen Euro zur Verfügung. Der Fördersatz liege zwischen 80 und 90 Prozent. Dort gelte das „Windhundverfahren“. Sprich: Die Kommune, die am schnellsten die notwendigen Unterlagen einreiche, habe die größten Chancen auf finanzielle Unterstützung.

Ausbau auf einer Länge von 490 Metern

Wie berichtet, baut der Markt Wallerstein im Zuge der Sanierung der Verbindungsstraße nach Löpsingen einen straßenbegleitenden Radweg bis zur eigenen Flurgrenze. Um den Lückenschluss auf Löpsinger Seite muss sich Nördlingen kümmern. Vorgesehen ist in diesem Zusammenhang der Ausbau eines bestehenden Wiesenweges an der Biogasanlage auf einer Länge von 490 Meter, bis dieser in einen bestehenden Wirtschaftsweg einmündet, auf dem man dann Richtung Osten über die Bahnbrücke nach Löpsingen kommt. Zusätzlich ist geplant, am Löpsinger Ortsteingang auf Höhe des künftigen Neubaugebietes einen neuen Weg mit einer Länge von 105 Metern für die Radfahrer zu bauen.

3,4 Kilometer kosten 825.000 Euro

Für eine neue Verbindung von Pfäfflingen nach Deiningen (3,4 Kilometer) stehen Kosten in Höhe von 825.000 Euro brutto im Raum. Das Projekt unter Federführung der Stadt wird in engem Einvernehmen mit der Gemeinde Deiningen umgesetzt.

Deiningen wiederum koordiniert dann den weiteren Abschnitt bis nach Grosselfingen (2,3 Kilometer). Die Kosten hierfür: 250.000 Euro brutto. Mit diesen Vorhaben soll eines Tages eine komplette Radwegeverbindung von Maihingen bis zur B25 bei Grosselfingen entstehen. Für all diese Projekte hat der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates grünes Licht gegeben.

Lesen Sie dazu auch