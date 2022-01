Nördlingen

Nördlinger Handel: Aus Pop-up-Store-Experiment wird Corinni’s

Plus Ein Erfolgreicher Versuch vom vergangenen Herbst endet nun in einem dauerhaftem Engagement. Was genau es in dem Nördlinger Kreativ-Laden zu entdecken gibt.

Von Peter Urban

Anfang November vergangenen Jahres berichtete unsere Zeitung über die Eröffnung eines Kreativ-Ladens, den acht Künstler/Kunsthandwerker gegenüber der Alten Schranne als Pop-up-Store eingerichtet hatten. Der ehemalige Pullover-Laden sollte lediglich bis Ende des Jahres "aufgepoppt" sein. Die damalige Initiatorin, Organisatorin und Hauptmieterin Corinna Florian-Dischinger hat dieses Experiment jetzt auf eigene Füße gestellt: Corinni’s.

