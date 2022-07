Nördlingen

Orgelkonzert in der Spitalkirche: 1000 Jahre Musikgeschichte

Plus In der neu renovierten Spitalkirche spielt ein Australier die Orgel, den in Nördlingen viele schon lange kennen. Das Programm beginnt mit archaischen Klängen.

Von Friedrich Wörlen

Douglas Lawrence aus Melbourne ist in Nördlingen ein alter Bekannter. Man kann sagen, er hat eine Fangemeinde, mindestens in den Reihen der Kantorei St. Georg. Schon in den 80er-Jahren war der damalige Stadtkantor Klaus Meinzolt mit einem Auswahlchor und mit einer städtischen Delegation (wegen der Städtepartnerschaft mit Wagga-Wagga) nach Australien gereist und hatte kollegiale Bekanntschaft mit dem Musicdirector der dortigen "Scot’s Church" gemacht. Über den Personalwechsel in Nördlingen hinweg war der freundschaftliche Kontakt nicht abgerissen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

