Nördlingen

06:23 Uhr

Buchhandlung schließt, Pizzeria eröffnet: Das tut sich in Nördlingens Altstadt

Plus Die Buchhandlung Osiander ist erst 2019 neu eröffnet worden. Für viele kommt das Ende überraschend. Gute Nachrichten gibt es für die Zukunft der Plauderecke.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Im Januar ergeben sich in der Nördlinger Innenstadt einige Neuerungen im Einzelhandel und in der Gastronomie. So schließt die Buchhandlung Osiander gegenüber der Schranne. In einem anderen Teil der Altstadt öffnet dafür eine Pizzeria. Die Familie der Betreiberin hat sich im Ries bereits einen Namen gemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen