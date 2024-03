Praxis Lippacher zieht in Nördlingen um und bekommt Verstärkung

Privatdozentin Dr. Sabine Lippacher betreut ihre Patienten nach Ostern im neuen Ärztehaus. Sie hat zudem einen neuen Kollegen in der Praxis.

Die orthopädische Praxis von Dr. Sabine Lippacher ist nach Ostern, konkret am 2. April, ebenfalls im neuen Ärztehaus in der Augsburger Straße zu finden. Eine bessere Anbindung, hoffentlich ausreichend Parkplätze und ein barrierefreier Zugang waren für die Medizinerin die wesentlichen Gründe für einen Umzug. Die offene Sprechstunde ist künftig immer am Montag.

Patienten müssen sich dafür zwischen 8.30 und 10 Uhr an der Rezeption anmelden. Das sei über die Waitbird App oder direkt vor Ort möglich, so Lippacher. Außerdem könne sie künftig kleinere Operationen ambulant in Nördlingen vornehmen, beispielsweise bei einem Karpaltunnelsyndrom. Für größere Operationen nutzt die Medizinerin die Kreisklinik in Dillingen. Gleich bleibt, so Dr. Lippacher, dass sie weiter Patienten aller Altersgruppen behandele. Außerdem ist sie Kassenärztin. Der Titel „Privatdozentin“ besage nur, dass sie habilitiert sei und eine Lehrbefugnis habe.

Dr. Bernd Gritzbach praktiziert ab Juli in Nördlingen

Dr. Lippacher wird Verstärkung bekommen: Am 1. Juli 2024 nimmt Dr. Bernd Gritzbach seine Tätigkeit auf. Er ist derzeit Chefarzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulenchirurgie an den Neckar-Odenwald-Kliniken. Für ihn sei es ein „zurück nach Nördlingen“, denn er ist hier zur Schule gegangen, erzählte er am Telefon.

Wie genau die Zusammenarbeit aussehen wird, ist jetzt aber noch unklar, betont Dr. Lippacher. Denn die Frage, wer den Arztsitz von Dr. Koller übernimmt, sei noch nicht geklärt. Gegen die Entscheidung des Berufungsausschusses im Dezember vergangenen Jahres wurde Widerspruch eingelegt. Da Dr. Gritzbach einer der Bewerber ist, bleibt offen, ob er den Kassensitz erhalten wird.