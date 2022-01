Räucherofen löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Rohr und Gegenstände auf einem Ofen haben sich in Nördlingen entzündet, die Feuerwehr musste löschen.

Ein Räucherofen ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in einem Hof in der Richard-Wagner-Straße in Brand geraten. Ein auf den Kamin aufgesetztes Kunststoffrohr entzündete sich aufgrund der Hitzeentwicklung, ebenso wie auf dem Ofen abgelegte Gegenstände, berichtet die Polizei.

Die Nördlinger Feuerwehr rückte mit circa zehn Einsatzkräften an, um das Feuer zu löschen. Zum Glück habe keine Gefahr für Personen und Sachwerte bestanden. (AZ)