Rainer Maria Schießler in Nördlingen: Mehr Predigt als Lesung

Plus Eigentlich sollte der bekannte katholische Pfarrer in der Aula des Theodor-Heuss-Gymnasiums sein Buch vorstellen. Doch der Abend verlief anders als erwartet.

Pfarrer Rainer Maria Schießler ist ein Phänomen. Er ist ein katholischer Pfarrer, der aus der Rolle fällt: bekannt für seine medienwirksamen Auftritte, seine fesselnden Predigten und seine urbayerische Attitüde im Sinne von „Scheiß da nix, dann feid da nix!“ Damit ist er beliebt beim Kirchenvolk und wird von der Amtskirche misstrauisch beäugt. In Nördlingen las er jetzt in der proppenvollen THG-Aula.