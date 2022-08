Nördlingen

Rettungsschwimmer gesucht und in Nördlingen auch gefunden

Ehrenamtliche der DLRG Nördlingen, wie Nico Schöppl, retten nicht nur Leben, sondern auch den laufenden Betrieb des Freibads an heißen Tagen.

Plus Das Freibad Nördlingen hat diese Saison im Unterschied zu anderen Freibädern trotz allgemeinen Personalmangels Glück. Das liegt an den Ehrenamtlichen der DLRG und an einem „Joker“.

Von Matthias Link

Manche Freibäder in Bayern mussten wegen des Personalmangels vorübergehend geschlossen bleiben oder ihre Öffnungszeiten einschränken. Dass das Nördlinger Freibad dieses Jahr bislang keine ernsthafte Personalnot hatte, liegt an einem geschickten Personalmanagement, zu dem auch ein „Joker“ beiträgt – und an den Ehrenamtlichen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG).

