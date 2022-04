Rieser Lebensmittelproduzenten spüren Kostendruck

Plus Wegen steigender Energie- und Getreidepreise müssen die Rieser Eierteigwarenfabrik und die Mailänder Mühle neu kalkulieren. Dabei sind regionale Lebensmittel derzeit sehr gefragt.

Die Lebensmittelpreise sind deutlich gestiegen. Das hat viele Ursachen, eine davon ist der starke Anstieg der Getreide- und Energiepreise, der durch den Ukrainekrieg verstärkt wird. Auch die Lebensmittelproduzenten in der Region stehen damit vor ökonomischen Problemen. Denn viele landwirtschaftliche Erzeugnisse werden mit energieintensiven Verfahren weiterverarbeitet. Wie groß ist der Kostendruck bei den Herstellern in der Region und wie wirkt sich das auf die Verkaufspreise aus?