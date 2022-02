Rieskrater-Museum: Harald Lesch erklärt als Hologramm die Zeit

Im Rieskrater-Museum in Nördlingen eröffnete die Sonderausstellung „Alle Zeit der Welt“. Der TV-Moderator Harald Lesch hält den Eröffnungsvortrag.

Das Universum ist so groß wie eine Orange und passt in jede Handtasche - betrachtet man es 0,000000000000000000000000000000001 Sekunden nach dem Urknall, dem Anfang von Zeit und Raum. Diese orangengroße Kugel steht auch am Anfang der Sonderausstellung "Alle Zeit der Welt. Vom Urknall zur Uhrzeit", die nun im Rieskrater-Museum eröffnet wurde. Die Kugel macht deutlich, was den Besucher erwartet: Eine Ausstellung, die das unsinnliche Mysterium Zeit sinnlich erfahrbar machen möchte – und das ist gelungen.

Zeit wird dabei aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet: So wird sie als astrophysikalisches Phänomen in den Blick genommen, als geologisches und auch als biologisches. Im ersten Bereich, "Universum", erklärt beispielsweise eine Tafel, dass das Eisen in unserem Blut, das Fluor in den Zähnen oder das Magnesium in den Nervenzellen als Elemente von ehemaligen Sternen stammen und dass wir folglich aus "Sternenstaub" bestehen.

Im Begleitheft wird Stephen Hawking zitiert

Letzte wissenschaftliche Wahrheiten über das Mysterium Zeit können in der Ausstellung aber nicht gegeben werden, wie auch Professor Stefan Hölzl, Leiter des Rieskrater-Museums, bei der Eröffnung sagte. Vielmehr wolle die Ausstellung zum Nachdenken anregen und wissenschaftliche Informationen zu dem vermitteln, was man gesichert weiß. Im ansprechend gestalteten Begleitheft zur Ausstellung wird so etwa als Erster Stephen Hawking zitiert: "Zu fragen, was vor dem Beginn des Universums war, ist so sinnlos wie die Frage: Was ist nördlich vom Nordpol?"

Die großen Zeiträume der geologischen Veränderungen werden beispielsweise anhand eines glitzernden großen Gneis-Brockens veranschaulicht – steingewordene 480 Millionen Jahre. Über einen angeblich ewigen Granitblock kann man einen Geigerzähler halten und dabei zusehen, wie ein geringer Anteil seiner radioaktiven Atome kontinuierlich zerfällt. Wachstumsringe einer über 500 Jahre alten Islandmuschel können unter dem Mikroskop betrachtet werden.

Gezeichnet von der vergehenden Zeit: Der Bronzeguss der Hände wurde eigens für die Ausstellung angefertigt. Foto: Matthias Link

Im Bereich Biologie erfährt man etwas über den ältesten lebenden Landbewohner, die Aldabra-Riesenschildkröte Jonathan mit 190 Jahren. Außerdem werden an Präparaten einer Eintagsfliege und eines Krallenfrosches die Stadien der Individualentwicklung gezeigt. Bronzegüsse menschlicher Hände vom Baby bis zur Seniorin visualisieren den menschlichen Alterungsprozess. Ein weiterer Ausstellungsbereich gilt den Zeitrhythmen.

Lesen Sie dazu auch

Die Sonderausstellung befindet sich in einem Raum im Erdgeschoss des Museums und weitere Stationen sind über die übrige Museumsfläche hinweg verteilt. Viertklässler waren an der Erstellung einer Hörstation mit ihren Fragen zum Universum beteiligt und viele Exponate werden kindgerecht auf einer gut einsehbaren Höhe präsentiert, an manchen Stationen gibt es eigens Schemel.

Unter Federführung des Museums Mensch und Natur in München

Die Ausstellung entstand unter der Federführung des Münchner Museums Mensch und Natur, Projektpartner waren auch das Biotopia Naturkundemuseum Bayern und die Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns. Zahlreiche weitere Museen, Sammlungen und Personen unterstützten die Ausstellung. Zur Eröffnung kamen rund 30 geladene Gäste, sie wurde via Zoom live im Internet übertragen und von etwa 60 Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgt.

Professor Harald Lesch, Astrophysiker, Naturphilosoph und Fernsehmoderator, hielt, zugeschaltet aus München, den Eröffnungsvortrag über das Thema Zeit. In einem historischen Abriss zeigte er auf, wie die Menschen von der griechischen Antike bis heute über das Phänomen Zeit nachgedacht haben und welche gesellschaftliche Dimension die Zeit hatte und hat. In der Ausstellung ist Lesch an drei Stationen als Hologramm präsent und erklärt auf Knopfdruck den Anfang und die Zukunft des Universums sowie den Unterschied zwischen der Zeit der Maschinen und der Zeit des menschlichen Lebens.

Unser Umgang mit der Zeit

Der menschliche Umgang mit der Zeit in unserer Gegenwart war auch ein Thema in Leschs Vortrag. Kritisch blickte er dabei auf die Beschleunigungsprozesse bei der Mobilität, der Kommunikation und im Wirtschaftssystem. In der digitalen Technik, Künstlicher Intelligenz und selbstlernenden Algorithmen machte er ein zerstörerisches Disruptionspotenzial aus. Um dem etwas entgegenzusetzen, plädierte er engagiert für einen sorgsamen Umgang mit der Zeit, für Let-It-Be-Listen statt To-Do-Listen und für das einfache Hier- und Da-Sein. Die Ausstellung ist bis November zu sehen.