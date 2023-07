Nördlingen

12:15 Uhr

Singen bringt Licht ins Dunkel

Plus Der Nördlinger Dekanatskantor Udo Knauer erklärt, worauf es in einem Chor ankommt. Wer denkt, er könne nicht singen, dem sagt er: "Im Fußballstadion kann auch jeder singen."

"Schon ein ganz kleines Lied kann viel Dunkel erhellen", sagte einst der heilige Franz von Assisi. Besonders in den kalten Jahreszeiten, wo alles trüb und dunkel erscheint, kann das gemeinsame Singen, den Alltag ein wenig erhellen. Diese Möglichkeit bietet sich vor allem in den örtlichen Chören, wo gemeinsam Gesangsstücke einstudiert und aufgeführt werden. Doch worauf kommt es an, wenn man in einem Chor mitmachen möchte?

Verschiedene Stimmlagen ausprobieren, um die eigene zu finden

In einem Chor gibt es allgemein vier Stimmrichtungen: Sopran, Alt, Tenor und Bass. Die Sopranstimme ist die höchste Frauenstimme. Alt singen die tieferen Frauenstimmen, den Tenor übernehmen die hohen und den Bass die tiefen Männerstimmen. "Die Stimmen können sich aber auch untereinander noch einmal aufteilen, sodass zum Beispiel 16-stimmig gesungen wird", erklärt der Dekanatskantor der St. Georgs Kirche aus Nördlingen, Udo Knauer. Er leitet den Kammerchor, die Kantorei, die Kinderkantorei, den Spatzenchor sowie den Gospelchor Sing@Life der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Georg und ist somit Experte für kirchlichen Chorgesang. An dieser beispielhaften Auswahl an verschiedenen Chören ist zu erkennen, welche Vielfalt es an Chorformen gibt.

