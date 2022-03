Nördlingen

vor 48 Min.

Türmerruf "So, G'sell, so" wird durch Emailletafel zum Leben erweckt

Das Künstlerduo Casa Magica verwandelte auf eine digitale, moderne Art den Nördlinger Türmerruf „So, G’sell, so“ in eine Augmented-Reality-Emailletafel.

Plus Im Nördlinger Turm Daniel wurde der berühmte "So, G'sell, So"-Ruf der Türmer in Emaille verewigt. Wie es dazu kam – und wieso die Tafel etwas ganz Besonderes ist.

Von Dominik Durner

Wer in Nördlingen die 350 Stufen des Turms Daniel bezwingt, landet bekanntlich in der Türmerstube. In der hängt neben zahlreichen Memorabilien von Legende Gerd Müller und einer Fotosammlung der weit über die Grenzen der Stadt bekannten Katze Wendelstein seit Kurzem auch eine kleine, bunte Tafel aus Emaille. Hinter der steckt mehr, als sich auf den ersten Blick vermuten ließe.

