So gut funktionieren die Corona-Maßnahmen im Hallenbad Nördlingen

Plus Wie beeinflusst 2G-Plus die Besucher im Hallenbad? Wie lange muss man auf den Eintritt warten, wenn das Maximum von 20 Menschen im Schwimmbad erreicht ist?

Wie wird 2G-Plus von den Hallenbadbesuchern angenommen?



Martin Gruber: Die Besucher kennen ihre Teststationen, zu denen sie vor dem Schwimmbadbesuch gehen können. Auch an Wochenenden und Feiertagen. Die Resonanz zu der Maßnahme ist gut. Die Besucher fühlen sich wohl und sicherer.