Nördlingen

18:10 Uhr

Söder sagt Geld für neues Geopark-Besucherzentrum zu

Plus Der Bayerische Ministerpräsident kam am Montagnachmittag nach Nördlingen. Dort wurde eine besondere Urkunde an den Geopark Ries verliehen. Was Söder fordert.

Von Martina Bachmann

Als Landesvater, meint Markus Söder in der Alten Bastei in Nördlingen, habe man genau das gleiche Problem, wie alle Väter: "Alle kommen und wollen Geld von einem." In Nördlingen war es Landrat Stefan Rößle, der den Bayerischen Ministerpräsidenten um Unterstützung für den Unesco Global Geopark bat. Söder schien an diesem Tag das ganz große Portemonnaie eingepackt zu haben, denn er sagte mindestens 50 Prozent Förderung für ein Besucherzentrum zu. Allerdings nur für eines, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion betonte – was wiederum im Gegensatz zu Rößles Ideen steht.

