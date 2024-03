Nördlingen

Traditionsgeschäft schließt: Abschied vom Bettenhaus Bauerfeind

Plus Inhaberin Gabriele Link gibt das Bettenfachgeschäft in Nördlingen auf. Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert sie den Grund und blickt zurück.

Von Matthias Link

Bettenberge stapeln sich im Laden, die warme Luft der Trocknung strömt sacht in den Verkaufsraum, das Telefon klingelt ununterbrochen an diesem Vormittag. Viele Leute wollen noch ihre Federbetten bei Bauerfeind in Nördlingen reinigen lassen, bevor das Bettenhaus in der Hallgasse zum 31. Mai schließt. Inhaberin Gabriele Link hat jedoch eine schlechte Nachricht: Sie ist bereits ausgebucht. Kunden, die für die Reinigung anrufen, kann sie nur auf eine Warteliste setzen, für den Fall, dass ein Kunde abspringt. Inmitten des Betriebs findet Link einen ruhigen Moment Zeit, um im Gespräch mit unserer Redaktion den Hintergrund der Geschäftsaufgabe zu erläutern und zurückzublicken auf die vergangenen 17 Jahre.

Der Grund für die Geschäftsaufgabe sei, dass es der 64-jährigen Inhaberin zu viel werde, wie sie sagt, und sie in den Ruhestand gehen wolle. Seit ihrem 16. Lebensjahr habe sie gearbeitet, 48 Jahre lang. In den vergangenen 17 Jahren als Geschäftsinhaberin habe sie wenig Freizeit gehabt und sie möchte noch etwas vom Leben haben.

