Unbekannte Person sticht Reifen in Nördlingen auf

Als ein Duo nach einer Party nach Hause will, merkt es, dass die Reifen ihrer Räder aufgestochen wurden. Es sind nicht die einzigen betroffenen Fahrzeuge.

Mehrere Reifen sind am Wochenende ein Nördlingen beschädigt worden. Am Sonntag gegen 1.30 Uhr stellten ein 31-Jähriger und eine 27-Jährige, die gerade von einer Party nach Hause wollten, fest, dass an ihren Rädern sowohl der Vorder- als auch der Hinterreifen aufgestochen wurde. Außerdem konnten sie ein leichtes Zischgeräusch wahrnehmen. Dabei bemerkten sie nach Angaben der Polizei schließlich, dass an einem Auto in der Nähe beide linke Reifen ebenfalls aufgestochen waren.

Alle Fahrzeuge befanden sich in der Richard-Wagner-Straße in Nördlingen. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt etwa 600 Euro. Wer diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, soll sich mit der Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 in Verbindung setzen. (AZ)