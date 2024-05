Unbekannte stehlen Sommerreifen

Die Reifen befanden sich im Keller eines Haus. Der Tatzeitraum kann nicht genau eingegrenzt werden.

Vier Sommerreifen sind aus einem Keller in Nördlingen gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Die Reifen samt Alufelgen befanden sich in einem Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus. Die Täter schlugen zwischen dem 25. April und dem 8. Mai zu. (AZ)