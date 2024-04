Unbekannter bedroht junges Paar in Nördlingen

Der Autofahrer gibt einer jungen Frau mehrfach die Lichthupe. Schließlich beschimpft er sie sogar.

Ein Unbekannter hat eine junge Frau am Samstag in Nördlingen beleidigt. Die 26-Jährige und ihr 27 Jahre alter Ehemann waren gegen 21.45 Uhr in der Innenstadt unterwegs. Laut Polizeibericht nötigte sie der unbekannte Autofahrer, indem er auffuhr und mehrfach die Lichthupe gab. Als die Frau anhielt, beschimpfte und bedrohte er das Paar sogar. (AZ)