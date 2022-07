Varta kann in Nördlingen weiter bauen

Plus Der Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates hat mit einer Entscheidung den Bau einer weiteren Fabrik ermöglicht. Das Unternehmen hält sich allerdings bedeckt.

Varta kann in Nördlingen weiter wachsen: Der Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates hat dafür den Weg freigemacht. Die Kommunalpolitiker verabschiedeten einstimmig die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Der wiederum ermöglicht es dem Batteriehersteller, auf weiteren 6,2 Hektar im Industriegebiet Langwiesen Ost Produktionsstätten oder Büros zu errichten. Ob das allerdings geschieht, ist – zumindest offiziell – noch offen.