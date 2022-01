Versuchter Einbruch bei Nördlinger Firma

Eine unbekannte Person hat versucht, bei einer Firma in Nördlingen einzubrechen. Doch das Vorhaben misslang.

Ein versuchter Einbruch hat sich zwischen dem 23. Dezember 2021 und dem 7. Januar 2022 bei der Firma Wagner Beschriftungen An der Lach in Nördlingen ereignet. Der Täter oder die Täterin versuchte laut Polizeiangaben die Eingangstür aufzuhebeln, das Vorhaben misslang aber. Allerdings verursachte die Person einen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)