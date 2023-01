"Viva Voce" in Nördlingen: Hoch lebe die Stimme

Plus Die A-cappella-Band „Viva Voce“ begeistert im vollbesetzten Klösterle. Auch in veränderter Formation bietet das Quartett gesangliche Spitzenklasse.

Mit „Hoch lebe die Stimme!“ kann man „Viva Voce“ frei übersetzen und liegt damit ziemlich gut. Denn genau diesen Namen hat sich eine A-cappella-Band gegeben, die in der Vergangenheit schon häufig im Ries aufgetreten ist. Nach nunmehr vierjähriger, coronabedingter Pause gaben die vier Sänger aus dem Frankenland wieder ein Gastspiel in Nördlingen und wurden von den Besuchern im vollbesetzten Klösterle stürmisch gefeiert.