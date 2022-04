Am Stiftungskrankenhaus ist keine ambulante Schmerzbehandlung mehr möglich

Plus Patienten, die unter chronischen Schmerzen leiden, konnten sich bislang im Krankenhaus am Stoffelsberg ambulant behandeln lassen. Warum das aktuell nicht mehr geht.

Chronische Schmerzen können den Alltag eines Menschen massiv einschränken. Dabei dient das Schmerzempfinden im eigentlichen Sinne dem Schutz des Körpers. Es löst Reflexe aus, die häufig vor ernsthaften Verletzungen bewahren – beispielsweise das Wegziehen der Hand vor einer heißen Kochplatte. Schmerz setzt darüber hinaus Adrenalin frei, das in gefährlichen Situationen dazu beiträgt, noch vorsichtiger zu agieren und auf sich aufzupassen. Sollte ein Schmerzzustand jedoch länger als drei Monate andauern, gilt er in der Medizin als chronisch. Aus einem mitunter lebenswichtigen „Helfer“ entwickelt sich oftmals ein jahrelanger Leidenszustand.