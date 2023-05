Nördlingen

12:10 Uhr

Was macht ein Überlebensberater, Herr Warth?

Der Coach und Schauspieler Johannes Warth tritt am 25. Mai in Nördlingen bei den Unternehmerfrauen auf.

Plus "Vielen Firmen geht's ums Überleben": Johannes Warth war früher Komiker, jetzt ist er bei den Unternehmerfrauen in Nördlingen zu Gast. Ein Interview über seinen Beruf.

Von Nicolas Friese

Herr Warth, wie würden Sie jemandem, der Sie nicht kennt, Ihren Beruf beschreiben?



Johannes Warth: Vom Grundberuf her bin ich Schauspieler. Ich war dann mehrere Jahre am Theater, habe jedoch gemerkt, dass das klassische Theater nichts für mich ist. Das freie Theater war meine Welt und das, was mich interessiert hat. So habe ich einige Jahre Straßentheater gemacht und bin mit meinen eigenen Theaterstücken auf Tour gewesen. Durch einen Auftrag einer Bank, als eingeschleuster Mitarbeiter auf einem Führungskräfteseminar "dumme" Fragen zu stellen, um so die normale Seminarstruktur aufzumischen, bin ich dann zur Personalentwicklung gekommen. Mich faszinierten von Anfang an die unterschiedlichen Unternehmensthemen.

Ist diese Transition von Unterhaltung zu ernsteren Themen leicht gefallen?



Warth: Das war ein sehr langer Prozess. In meiner Zeit als Komiker hatte ich ein Kostüm an. Davon wegzukommen war spannend und nicht immer leicht. Ich habe mir verschiedene "Hans"-Namen gegeben und stand nie als Johannes auf der Bühne. Mein Sohn meinte irgendwann, je älter ich würde, desto mehr sähe ich aus wie die Personen, die ich da spielte. Da habe ich mir gedacht, "jetzt ist es Zeit, etwas zu verändern".

