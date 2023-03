Nördlingen

Wechsel im Notariat: Claudia Stenzel aus Donauwörth folgt auf Dr. Robert Lotter

Plus Eine 37-Jährige wird im Mai das Notariat übernehmen. Dr. Robert Lotter geht in den Ruhestand. Er erinnert sich an einen besonderen Besuch in Nördlingen.

Von Martina Bachmann

Es gibt Situationen im Leben, die mit kräftigem Herzklopfen einhergehen. Wenn man vor dem Standesbeamten "Ja" sagt, zum Beispiel. Oder wenn man den Kaufvertrag für das erste Eigenheim unterschreibt. Beim Zweitgenannten ist meist ein Notar dabei, in Nördlingen war es über zwei Jahrzehnte lang auch Dr. Robert Lotter. Er kann ab Mai die Freiheit des Ruhestands genießen. Seine Nachfolgerin wird Claudia Stenzel.

Die 37-Jährige stammt aus Donauwörth. Sie gehörte, wie alle Notare, zu den besten fünf Prozent der Absolventen ihres Jahrgangs beim Jura-Studium und konnte daher überhaupt erst diese berufliche Laufbahn einschlagen. Zunächst sei man mindestens drei Jahre lang einem anderen Notar als Assessor zugewiesen, berichtet Stenzel, danach könne man sich auf eine frei werdende Notarstelle bewerben und werde zum Notar ernannt. Das ist die Donauwörtherin seit April 2018, sie arbeitete in der 6000-Seelen-Gemeinde Vohenstrauß in der Oberpfalz. Doch im vergangenen August wurde die 37-Jährige zum ersten Mal Mama, es zog sie wieder in die Heimat. Just am Tag des Umzugs las sie, dass die Notarstelle in Nördlingen frei werden würde. Natürlich bewarb sie sich: "Ich muss sagen, dass sich im Nachgang alles gefügt hat." Der Nachwuchs werde künftig von Papa und Großeltern bestens betreut.

