Nördlingen

19:00 Uhr

Wie geht es beim Hallenbad weiter? Stadträte sind sich nicht einig

So sieht das aktuelle Modell des Nördlinger Hallenbads aus. Angesichts der derzeitigen Krisen fordert mancher Stadtrat, auf Teile des Projekts zu verzichten.

Plus Rund 30 Millionen Euro soll das neue Hallenbad mit Sauna im Rieser Sportpark in Nördlingen kosten. Angesichts dieser Summe will mancher Stadtrat die Pläne abspecken.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Manch junges Paar muss in diesen Tagen den Traum vom eigenen Haus erst einmal begraben. Die Zinsen, die Baupreise, die Lieferprobleme, dazu noch die Energiekrise: Es gab schon bessere Zeiten, um ein Eigenheim zu errichten. Nun will die Stadt Nördlingen kein kleines Haus bauen, sondern ein nach aktuellem Stand rund 30 Millionen Euro teures Hallenbad mit Sauna. Es gibt Bürgerinnen und Bürger, die das nicht nachvollziehen können.

