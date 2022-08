Zum ersten Mal gibt es einen Titelverteidiger beim Minigolf

Bei der neunten Auflage der Nördlinger Stadtmeisterschaft im Minigolf gewinnt erstmals der amtierende Champion erneut. Dabei spielt auch eine Nacktschnecke eine Rolle.

"Amen Corner" heißt am legendären Austragungsort des US-Masters im Golf in Augusta das Gelände um die Bahnen elf, zwölf und dreizehn. Der Name entstand im Jahr 1958, als ein hochspannendes Duell an ebendiesen – überaus schwer zu spielenden – Bahnen entschieden wurde. In Anlehnung an diesen in die Geschichte eingegangenen Wettkampf steht auch an der Nördlinger Minigolfanlage am Berger Tor an Bahn elf ein Schild: "Welcome to the Amen Corner". Und tatsächlich sollten bei der neunten Auflage der Nördlinger Stadtmeisterschaft diese Bahnen eine entscheidende Rolle spielen.

143 Bilder Der Titelverteidiger triumphiert erneut Foto: Robert Milde

Ein Feld von 72 Starterinnen und Startern machte sich am frühen Abend noch bei besten Lichtverhältnissen an die erste Runde, knapp drei Stunden später bestritt die Hälfte des Feldes den entscheidenden zweiten Durchgang. Der "Cut", also die Marke, die über Weiterkommen oder Ausscheiden den Ausschlag gab, lag bei 43 Schlägen. In Führung lag zu diesem Zeitpunkt Titelverteidiger Daniel Sandmeier mit 28 Schlägen, dicht gefolgt vom zweimaligen Gewinner (2017 und 2019) Marcel Kraft (29) und vom Anlagen-Pächter Ralf Kluge (30), der letztmals 2016 das Turnier gewonnen hatte. Das versprach eine spannende zweite Runde bei deutlich schwierigeren Lichtverhältnissen.

Minigolf-Meisterschaft in Nördlingen: Eine Nacktschnecke versperrt den Weg

Dabei fiel tatsächlich die Vorentscheidung an der "Amen Corner", als Marcel Kraft an den Bahnen elf und zwölf mit fünf beziehungsweise vier Schlägen seine Titelchancen einbüßte, während Daniel Sandmeier und Ralf Kluge diese Klippen souverän meisterten. Sandmeier haderte noch mit einer Drei auf der Schlussbahn 18, während Kluge hier nur einen Schlag benötigte. Das bedeutete ein Patt von jeweils 60 Schlägen – Rekordergebnisse im Rahmen der Stadtmeisterschaften.

Angesichts des knappen Ausgangs spielte auch ein kurioses Detail auf den ersten Bahnen eine Rolle, als bei Ralf Kluges zweitem Schlag eine Nacktschnecke den direkten Weg zum Loch blockierte und ein dritter Schlag nötig wurde. Ein Vorfall für die Geschichtsbücher der Meisterschaft, genauso wie das nun nötige Stechen um den Meistertitel.

Daniel Sandmeier gewinnt die neunte Stadtmeisterschaft in Nördlingen

Wieder ging es zur "Amen Corner", denn gestochen wurde an den Bahnen elf, zwölf und dreizehn. Favorit Sandmeier behielt die Nerven und brauchte nur vier Schläge für die drei Bahnen, sodass Kluge mit drei und zwei Schlägen an den Bahnen elf und zwölf aus dem Rennen war. Damit hatte erstmals ein amtierender Stadtmeister seinen Titel verteidigt.

Die Besten nach zwei Runden: 1. Daniel Sandmeier 60 Schläge (1. Runde 28/2. Runde 32/4 Schläge im Stechen), 2. Ralf Kluge 60 (30/30/7), 3. Marcel Kraft 65 (29/36) und Christian "Schnippi" Friedrich 65 (31/34), 5. Robin Feuerle 67 (38/29), 6. Florian Schmidt 69 (33/36), 7. Michael "Gonzo" Gruber 71 (34/37) und Silvia Neumann 71 (38/33), 9. Wolfgang Balzer 73 (35/38), 10. Christine Baier 74 (34/40) und Gregor Kress 74 (34/40), 12. Thomas "Cassa" Thum 75 (32/43), Dieter Sandmeier 75 (37/38) und Peter Florian 75 (37/38).