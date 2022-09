Nördlingen

vor 33 Min.

Zuschauer wird beim Stadtmauerfest unfreiwillig "gegautscht"

Einmal tief Luft holen und ab ins Wasser: Die Gautschfeier der Drucker und Setzer der Druckerei C. H. Beck ist am Samstag gut besucht.

Plus Das "Gautschen" der Drucker und Setzer hat eine jahrhundertelange Tradition. In Nördlingen fällt die Gautschfeier mit dem Stadtmauerfest zusammen.

Von Dominik Durner Artikel anhören Shape

So manch jahrhundertealte Tradition hat den Kampf gegen den Zahn der Zeit verloren, in der Zunft der Drucker und Setzer ist man davon aber noch weit entfernt: Bis ins 15. Jahrhundert hinein reichen die Wurzeln des "Gautschens", bei dem eigentlich die frisch gebackenen Gesellen nach erfolgreicher Prüfung in der Zunft der "Schwarzen Kunst" willkommen geheißen werden. Dabei werden in der Regel die Neu- von den Alt-Gesellen in eine Bütte getaucht. Bei der Gautschfeier in Nördlingen wird diese Ehre aber auch einem unbedarften Zuschauer zuteil.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen