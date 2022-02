Nördlingen

17:30 Uhr

Zwei Millionen Sit-Ups: Nördlinger Wirt Aris erreicht nächsten Meilenstein

Neue Welt-Wirt Aris machte am Montag nach seiner ersten Sit-Up-Million die zweite voll.

Plus Der Nördlinger Kult-Wirt Aristidis "Aris" Stefanidis durchbrach am Montag mit 2.000.000 Sit-Ups die nächste Schallmauer. Kann es denn noch weitergehen?

Von Dominik Durner

Mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen blättert Aristidis "Aris" Stefanidis, der Wirt der stadtbekannten Kneipe Neue Welt am Brettermarkt, in seinem Notizbüchlein herum. Dann, ein energischer Fingerstoß auf ein kleines Kästchen mit krakeligem Inhalt, ein triumphales "Hier!", und über dem Fingernagel ragt ein gut lesbares "31-01-22". "Am Montag habe ich meinen 2.000.002. Sit-Up gemacht", sagt Stefanidis.

