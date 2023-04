Am Stadel für den Maibaum: Unbekannte verbiegen Scharnier in Oettingen

In einem Stadel in Oettingen wird aktuell der Kranz für den Maibaum gebunden. Unbekannte haben das Tor aufgebrochen.

Unbekannte Personen haben versucht, zwischen dem 22. April, 15 Uhr, und 23. April, 8 Uhr, in einen Stadel am Lehminger Sportplatz einzudringen. Dort wird aktuell der Kranz für den Maibaum gebunden. Die Personen lösten laut Polizeibericht zunächst die Schrauben an einem Scharnier und verbogen dieses danach, um das Tor zu öffnen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)