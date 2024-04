Annette Friedel ist die neue Jugendarbeiterin in Oettingen

Seit 1. April können Kinder und Jugendliche in Oettingen den offenen Treff dreimal pro Woche nutzen. Wie die neue Sozialarbeiterin das Angebot bereichern will.

Annette Friedel arbeitete bereits als Schulsozialarbeiterin bei der Lebenshilfe, als Berufsbetreuerin bei der Caritas, als Schulbetreuerin an der Wemdinger Realschule und seit 1. April ist sie die neue Jugendarbeiterin in Oettingen. Wenn das Wetter so gut ist wie am Wochenende, kann sie mit dem Rad zur Arbeit fahren – doch das ist nicht der Hauptgrund, weshalb sie die Stelle bei der katholischen Jugendfürsorge in Nordschwaben zum 1. April angetreten hat.

"Kinder und Jugendliche sind original und direkt", sagt die 53-Jährige. Es sei schön, mit ihnen zu arbeiten und sie würden es auch dankbar annehmen, wenn man ihnen Zeit gebe. Zu Hause hätten nicht alle Kinder diese Möglichkeit. Im offenen Treff können sich die Jugendlichen gemeinsam aufhalten, Karten, Kicker oder Billard spielen. Es gibt eine Tischtennisplatte und eine Slackline. Draußen im Garten stehen zwei große Tore auf dem Rasen und im Hof befindet sich ein Basketballkorb. Und natürlich gibt es, sofern man das möchte, auch gemeinsame Gespräche.

Neue Mitarbeiterin beim offenen Treff in Oettingen

Annette Friedel ist in Oettingen aufgewachsen und lebt auch heute noch dort, eine richtige Ur-Oettingerin also. Das künftige Programm im Jugendtreff versuche sie möglichst kreativ zu gestalten und bietet auch Dinge an, die sie selbst gern macht. So wird am kommenden Freitag etwa gemeinsam indisch gekocht. Vergangene Woche säte sie mit Jugendlichen Kresse und Schnittlauch aus. Irgendwann einmal geplant sei auch ein Ausflug zum Minigolfspielen auf die Wörnitzinsel und eine Wanderung zur Burgruine in Steinhart. Auch im Oettinger Ferienprogramm will Friedel Angebote für die älteren Kinder platzieren.

Die neue Jugendarbeiterin ist gut angekommen im offenen Treff und fühlt sich auch von allen Beteiligten gut aufgenommen. Sie folgte auf Julia Herbst. Schon am ersten Tag sei eine Gruppe Jungs dagewesen, die hätte den ganzen Nachmittag über gespielt und würde auch jetzt immer wieder kommen. "In Oettingen gibt es sonst eher wenig für Jugendliche. Ich will ihnen einen Platz bieten, an dem sie Spaß haben und sie selber sein können", sagt Friedel. Um das Angebot unter die Leute zu bringen, wolle sie sich auch an den örtlichen Schulen vorstellen. Außerdem sei das Netzwerk der KJF-Mitarbeiterinnen im Landkreis sehr wertvoll. Mit den Vertreterinnen in Nördlingen und Wemding habe sie sich bereits austauschen können.

Wann ist der Jugendtreff in Oettingen geöffnet?

Der Jugendtreff im evangelischen Gemeindezentrum, Nördlinger Str. 5 in Oettingen (Zugang über den Garten gegenüber vom Rewe), ist wieder an drei Nachmittagen in der Woche von 13.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Dort erwartet Jugendliche im Alter von 11 bis 16 Jahren ein abwechslungsreiches Angebot, das von gemeinsamen Spiel- und Sportveranstaltungen über Kochevents bis hin zu kreativen Angeboten reicht. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, zusammenzusitzen, zu quatschen oder gemeinsam Billard zu spielen. Nähere Informationen zu den wechselnden Veranstaltungen gibt es auf Instagram unter Jugendarbeitoettingen oder bei Jugendarbeiterin Annette Friedel unter Telefon 0160/92397747.

