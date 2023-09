Bauprojekte in Oettingen: Bald gibt es weitere 59 Wohnungen in der Stadt

Plus Das Wohnprojekt Grüner Leben soll im Oktober bezugsfertig sein. Die Einzelhäuser aber wurden zurückgestellt. Zum Jahresende kommen noch mehr Wohnungen hinzu.

Im Oettinger Stadtgebiet tut sich etwas beim Wohnungsbau. Neben dem Projekt „Grüner Leben“ an der Anton-Jaumann-Straße ist in unmittelbarer Nähe zum Königstor ein Projekt auf dem ehemaligen Schmied-Lutz-Areal ebenfalls nach modernen Standards vorgesehen. Im Oktober sollen nach Angaben von Investor Erwin Taglieber beim Wohnpark Grüner Leben die beiden Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 22 Wohnungen bezugsfertig sein, die sechs Reihenhäuser entlang der Ziegelstraße sollen zum Ende des Jahres folgen. Parkflächen bietet eine Tiefgarage.

Zurückgestellt habe man die zunächst vorgesehenen Einzelhäuser auf dem Gelände. Als Grund dafür nannte Taglieber die „nicht sehr große Nachfrage“. Möglicherweise komme es vor diesem Hintergrund zu einer anderen Bebauung. Entsprechende Überlegungen dafür gebe es innerhalb seines Unternehmens bereits.