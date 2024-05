Die Oettinger Stadtkapelle präsentiert vielfältige Melodien zum Frühlingsanfang

33 Spieler der Jugend- und 43 Spieler der Stadtkapelle wirken am diesjährigen Frühjahrskonzert mit. Die musikalische Reise geht unter anderem nach Schottland.

Die Oettinger Jugend- und Stadtkapelle veranstaltete dieses Jahr zum 26. Mal ihr vielseitiges Frühjahrskonzert in der Dreifachturnhalle in Oettingen. Daran wirkten auf der Bühne 33 Spieler der Jugendkapelle und 43 Spieler der Stadtkapelle mit. Darüber hinaus konnten wieder Ehrungen für bestandene Prüfungen und langjährige Mitgliedschaft verliehen werden.

Passend zum Titel wurden die Besucher von der Jugendkapelle mit dem Stück "A Good Start" begrüßt. Danach hieß der Vorsitzende Achim Wunderle die zahlreichen Zuhörer willkommen und übergab nach diesem gelungenen Auftakt das Wort an Lisa Löffler, die daraufhin die Ansagen leitete.

Wenn das Konzert zur Zirkusvorstellung wird

Sie bereitete das Publikum auf die Eindrücke aus einer atemberaubenden Zirkusvorstellung mit einem Zirkusdirektor, Clowns, Reitern und vielem mehr vor. Diese lieferte die Jugendkapelle mit dem Stück „Circus Fantasia“ von Markus Götz. Darauf ging es mit dem Werk „The Royal Scotsman“ lebhaft weiter auf eine eindrucksvolle Reise durch die Landschaft des schottischen Hochlands. Danach folgte das Stück „Señorita“ von Camila Cabello und Shawn Mendes, das für Blasorchester neu interpretiert wurde.

Als Nächstes entführte die Jugendkapelle das Publikum in die Weiten des Weltalls mit dem Stück „A Galactic Suite“ von Michael Zeh. Nach den Ehrungen präsentierten die jungen Musiker noch die „Highlights from the Junglebook“, in dem bekannte Lieder aus dem gleichnamigen Film, wie „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ gespielt wurden. Als Zugabe schickte die Jugendkapelle ihre Zuhörer mit dem bekannten Lied „Wellerman“ und einem anhaltenden Ohrwurm in die Pause. Vollkommen verdient ernteten die Jugendkapelle für ihre Leistung großen Beifall.

Auf Spionageklänge folgt entspanntere Musik

Nach der Pause ging es mit der Stadtkapelle und der Ouvertüre aus der Operette „Leichte Kavallerie“ gleich wieder rasant weiter. Danach übernahm Johanna Bühler die Moderation und durfte mit einem Medley aus „James Bond“ ein weiteres actiongeladenes Stück vorstellen. Nach diesen mitreißenden Spionagemelodien ging es mit entspannteren Klängen weiter. Mit dem Stück „Scottish Sunrise“ entführte die Stadtkapelle ihre Gäste mit Tönen, die einem Dudelsack nachempfunden waren, zu einem majestätischen schottischen Sonnenaufgang.

Anschließend ging es wieder etwas belebter weiter mit dem Stück „Longford Legend“ von Robert Sheldon. Mit dem Konzertmarsch „Salemonia" von Kurt Gäble konnte sich das Publikum auch über ein wahres Feuerwerk der Blasmusik freuen. Das offizielle Programm endete mit dem Stück „The Lion King“. Dabei konnte die Kapelle das Publikum noch einmal mit einigen Stücken aus dem Film „Der König der Löwen“ begeistern. Darunter waren Lieder wie „Can you feel the love tonight“ und „Circle of life“. Mit dem „Marschkonfetti“, in dem die Melodien aus nahezu 30 verschiedenen Märschen vereint wurden, konnte die Stadtkapelle ihr Publikum schließlich begeistert verabschieden. Die musikalische Leitung der beiden Kapellen übernahm der Dirigent Thomas Jatzkowski.