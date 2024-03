Diese Künstler spielen bei den Residenzkonzerten im Oettinger Schloss

Das Münchner Rundfunkorchester spielt das erste Gala-Konzert der Saison. Eine Sopranistin kommt ins Ries, die bereits zuvor gerne gehört wurde.

Eine neue Ära ist bei den Residenzkonzerten Oettingen angebrochen: Die Konzertbesucher sind beim Ticketkauf nicht mehr auf die Öffnungszeiten der Tourist-Information im örtlichen Rathaus angewiesen. Seit nunmehr 40 Jahren ist die Konzertreihe laut einer Pressemitteilung ein beliebter Anlaufpunkt für Liebhaber klassischer Musik in fürstlichem Ambiente. So erfüllten in den vergangenen vier Jahrzehnten nicht nur bekannte Orchester und Solisten, sondern auch lokal ansässige Musiker den Schlosssaal mit harmonischen Klängen. Auch im Jubiläumsjahr 2024 bieten die Residenzkonzerte Oettingen wieder ein vielfältiges und durchaus überraschendes Programm.

Eröffnet wird die Konzertreihe vom Oettinger Kammerorchester . Unter der Leitung von Günter Simon stehen am 27. April Kompositionen von Corelli, Dvořák, Bach und Mozart auf dem Programm - auf den ersten Blick keine ungewöhnliche Auswahl. Dass der Solo-Part in Bachs Konzert BWV 1043 jedoch von einem jungen Akkordeon-Spieler bestritten wird, der derzeit noch das Albrecht-Ernst-Gymnasium besucht, mag für den einen oder anderen Konzertbesucher ein Novum sein. Auch in diesem Jahr bietet das Oettinger Kammerorchester interessierten Kindern zudem am Samstagnachmittag um 16 Uhr die Möglichkeit, mit ihren Eltern oder Großeltern ein einstündiges moderiertes Konzert zu erleben.

Stuttgarter Kammerorchester gibt Konzert im Ries

Ein zweifellos neuartiges und überraschendes Programm hat das Stuttgarter Kammerorchester unter der Leitung der Solistin Susanne von Gutzeit im Gala-Konzert am 30. Juni im Gepäck. Werke von Vivaldi treffen auf Songs der britischen Heavy-Metal-Band „ Iron Maiden “.

Karten gibt es in diesem Jahr erstmals im Internet und zwar auf der Seite www.residenzkonzerte-oettingen.de. Neben den Online-Tickets sind Eintrittskarten auch bei der Tourist-Info Oettingen erhältlich (Telefon 09082/709-52). Schüler und Studenten (bis 26 Jahren) erhalten bei allen Konzerten freien Eintritt. (AZ)